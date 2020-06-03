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السكة الحديد تعلن وصول 20 جرارًا إلى ميناء الإسكندرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:41 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
أكد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون المسافات الطويل المهندس سامي عبدالتواب، اليوم الأربعاء، عن وصول 20 جرارًا جديدًا من المتعاقد عليها مع شركة جينرال إلكتريك، غدًا الخميس إلى ميناء الإسكندرية.

وقال ‎"عبدالتواب" إن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد حرصت على وصول الجرارات في موعدها المحدد بالعقد، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وتابع نائب رئيس الهيئة، إن وصول 20 جرارًا للسكة الحديد سيكون وسط إجراءات مشددة من التعقيم والتطهير لضمان عدم وجود مشكلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه سيتم توريد باقي الجرارات على دفعات متتالية حتى تصل إلى 100 جرار، وهي الكمية المتعاقد عليها مع الشركة، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 575 مليون دولار أمريكي، شاملا التعاقد على إعادة تأهيل 80 جرارا وتدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم، موضحا أن الهيئة ما زالت تقوم بتدريب السائقين على التكنولوجيا الجديدة المتوفرة فى الجرارات من خلال خبراء أجانب لتعليمهم.

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