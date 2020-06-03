أشرف زكي يكشف عن تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي

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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفناة رجاء الجداوي مستقرة، وما تردد من أخبار حول حالتها الصحية الفترة الأخيرة، لا يخرج عن كونه شائعات، معقبًا: "أنا بطلب من الناس تدعي ليها، هي في فترة العلاج والحرارة أحيانًا ترتفع، وأحيانًا أخرى تنخفض، لكني أطمن جمهورها العظيم، واللي يقدر يصلي ركعتين بطلب الشفاء لها متشكرين له".



ولفت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لديها ارهاق من الناحية النفسية بسبب ما ينشر عنها خلال الفترة الحالية، معقبًا: " تخيلوا واحد يقرأ خبر وفاته وهو عايش، انا عايز اللي بيحبها واللي ما يحبهاش يدعي لها"



وأشار إلى أن قنوات جماعة الإخوان هي من وراء شائعات وفاة الفنانة رجاء الجداوي، معقبًا: " كانوا بيقولوا على القنوات يا رب رجاء الجداوي تموت، في حد شارب من النيل يقول كده على حد مصري"





الفجر الفني



نفت أمير مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، خبر وفاتها الذي نشرته الإعلامية لمياء حمدين، وأكدت أنها بصحة جيدة.



وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " امي في الرعاية المركز ه صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه........ادعولها بالشفي هي وكل مريض".



وكانت الإعلامية لمياء حمدين كتبت منذ قليل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماتت رجاء الجداوي ماتت" ولكنها حذفت المنشور بعد دقائق من نشره.







وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



أضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.









وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



