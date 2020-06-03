Advertisements

للنجاة من كورونا.. توجه إلى 14 دولة خالية من الفيروس

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
سيد مصطفى

حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" معظم دول العالم إلي مناطق موبوءة وظهرت بها حالات للمرض، ولكن لا تزال بعض الدول التي لم يزورها المرض وتعتبر الملاذات الآمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.

1-سلوفينيا
نجحت الإجراءات الاحترازية في الدولة في إنهاء شفاء جميع الحالات المصابة بكورونا، وهي الآن تعتبر الدولة الوحيدة التي لا توجد بها أي إصابة بالمرض.

2-تركمانستان
نجحت دولة تركمانستان في تجنب مرض كورونا؛ حيث لم تظهر بها أي حالة مصابة بالمرض بل وقامت السلطات باستئناف النشاط الرياضي وجميع الأنشطة بالدولة. 

3-كوريا الشمالية
نجحت الإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات في البلاد في عدم ظهور أي حالة بها، رغم مجاورتها لأكبر بؤرة للمرض في الصين وكوريا الجنوبية.

4-فيتنام
أصبحت فيتنام نموذج للدول النامية التي انتصرت علي مرض كورونا؛ حيث نجحت في علاج كل الحالات المصابة بكورونا بها وحاليا تخلو من أي حالة مصابة بالمرض.

5-جزر مارشال
ساعدتها عزلتها الطبيعية علي تجنب المرض، فهي دولة عبارة عن جزر داخل المحيط الهادي شمال كيريباس وناورو ورغم أنها كانت مركز للتجارب النووية إلا أنها لم يصلها مرض كورونا، وهي تتكون من أربعة وعشرين جزيرة مأهولة بالسكان وخمس جزر غير مأهولة.

6-جزر ناورو
حظي الله تلك الجزر بعزبة طبيعية مكنتها من تجنب فيروس كورونا؛ حيث تبتعد 200 ميل من أقرب أرض إليها وهي جزيرة بانابا، وأقرب مدينة تربطها بها رحلة طيران علي بعد 2500 ميل، ورغم ذلك طبقت ناورو إجراءات صحية منها منع إستقبال اي سائح من إيطاليا أو الصين أو إيران.

وعلقت رحلات الطيران إلي جزر مارشال وفيجي وجزر كيريباتي وقلصت رحلاتها لبريسبان من 3 رحلات إلي رحلة كل اسبوعين، وفرضت حجر صحي على القادمين لها 14 يوم بعدها تفحصهم من كورونا.

7-جمهورية بالاو
قدمت الطبيعة نفس العزلة التي حمت بالاو وهي دولة تتكون من عدة جزر، وتقع 800 كم شرق الفلبين من 250 - 350 جزيرة ولا يتجاوز رغم ذلك طول شواطئها إلى 1500 كم، تسعة منها فقط مأهولة.

8-مملكة تونجا
تعتبر المملكة الوحيدة الخالية من فيروس كورونا، وهي تتكون من أرخبيل يضم 176 جزيرة بمساحة 700 ألف كم في المحيط الهادي، وتقع في ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، لم يزورها من المصريين سوى الرحالة المصري حجاجوفيتش.

9-جزر سليمان
تعتبر أكبر دولة كثافة سكانية في المحيط الهادئ لم تصاب بفيروس كورونا، ويعيش فيها 600 ألف نسمة، ورغم عزلة الجزر إلا أن حكومتها أعلنت حالة الطوارئ، وارسلت العينات إلي استراليا ولكن جميع التحليلات سلبية حتي اليوم. 

10-جزر ساموا
هي جزر تقع في المحيط الهادي شمال كيريباس وناورو، وعدد سكانها 179 الف نسمة واستقلت عن نيوزيلندا عام 1962، وعاصمتها وأكبر مدنها ابيا. 

11-توفالو
تنتصف المسافة بين هاواي واستراليا، وتعتبر ثالث أصغر دولة في تعداد السكان بالعالم؛ حيث تبلغ عدد سكانها 11 الف نسمة كانت تسمي بجزر اليس، وهي عبارة عن خمس جزر مرجانية وأربع جزر مأهولة بالسكان ومساحتها 26 كم مربع.

12-فانواتو
هي دولة تقع في جنوب غرب المحيط الهادي وتبعد عن استراليا 1750 كيلو و500 ك من كاليدونيا الجديدة، وعدد سكانها 234 ألف نسمة وتأخذ رقم 7، وتتكون من 80 جزيرة منها 67 جزيرة مسكونة 14 منهم مساحتها اكتر من 100 كيلو، وتعتر معظمها غابات حيث تغطي الغابة 75% من مساحتها.

13-كيريباتي
دولة استوائية تقع في وسط المحيط الهادي تتكون من 32 جزيرة تتحدث اللغة الكيريباتية، وهى لغة خاصة بهم وعدد سكانها 116 الف نسمة وتقع في أرخبيل تاراو، وتتصل ببعضها عبر سلسلة من الجسور، وعاصمتها جنوب تاراوا وترتبط بعلاقات جيدة مع اليابان واستراليا ونيوزلندا.

14-دولة ميكرونيزيا
هي أحدي الدول التي تقع في المحيط الهادي تقع شمال شرق ميكرونيزيا وتتكون من 607 جزيرة، وعدد السكان 112 ألف نسمة وعاصمتها ياليكير، وهي تعتبر 4 مجموعات متباعدة من الجزر وهي باب وبوهنباي وكوسراي وتشوك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس دولت

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار الخطيب.. هل ينتقم حسام عاشور من الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

منذ أقل من ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

أين تقع جزر المالديف؟

سافر وأنت متطمن.. تعرف على ترتيب أكثر 10 دول مسالمة في العالم

السبب وراء عدم ظهور إصابات بكورونا في 22 دولة أفريقية وآسيوية

16 دولة عصت "كورونا" ولم تسجل إصابات.. تعرف عليها

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

08:45 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين