أسعار النفط تتعافى بدعم من تراجع المخزون الأمريكي

تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة، لترتفع عقب بيانات المخزونات الأمريكية، مع شكوك حول توقيت وحجم تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية على عكس التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو الماضي، في حين انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 200 ألف برميل يومياً خلال نفس الأسبوع.





وكات الذهب الأسود مرتفعاً خلال الجلسة بدعم استمرار التعافي في اقتصاد الصين، وبالتزامن مع اتجاه الاقتصادات الأخرى لرفع قيود الإغلاق، ثم هبط بعد أن أبدت تقارير شكوكاً حول مدى إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفاؤها.قبل أن يعاود الارتفاع عند التسوية.





ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك روسيا هذا الأسبوع، وسط ترقب قرارات تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أو حوالي 10 بالمائة من الإنتاج العالمي.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 37.29 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 35.88 دولار في الاتجاه الهابط، و38.18 دولار في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 39.83 دولار للبرميل، بعد أن سجل 40.53 دولار للبرميل، وهبط عند38.76 دولار في وقت سابق من التعاملات