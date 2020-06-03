في تركيا.. صراع الكبار يتحدم للتعاقد مع تريزيجيه

دخل فريقا جالاتا سراي وفنرباهتشة قطبا الكرة التركية،في صراع شرس لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.









وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنرباهتشة والمُلقب بـ الكناري بخدمات تريزيجيه والتواصل مع وكيله لبدء محادثات مبدئية، وكذلك تدخل فريق جالاتا سراي للفوز بمجهودات الدولي المصري.







