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في تركيا.. صراع الكبار يتحدم للتعاقد مع تريزيجيه
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:38 م
الفجر الرياضي
دخل فريقا جالاتا سراي وفنرباهتشة قطبا الكرة التركية،في صراع شرس لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنرباهتشة والمُلقب بـ الكناري بخدمات تريزيجيه والتواصل مع وكيله لبدء محادثات مبدئية، وكذلك تدخل فريق جالاتا سراي للفوز بمجهودات الدولي المصري.
وأضاف التقرير أن الدولي المصري يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 8 مليون يورو في عقده يُفعّل إذا هبط أستون فيلا من الدوري الإنجليزي هذا الموسم
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