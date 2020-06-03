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أحمد موسي عن بيان الصحة حول "كورونا": انخفاض ملحوظ في الإصابات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
استعرض الإعلامي أحمد موسى، عن بيان وزارة الصحة اليومي، الصادر عن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- في مصر.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البل": "لليوم الرابع على التوالي الإصابات تقل، وهذا ليس معناه أن المرض انحصر"، مشيرا إلى أن وزير التعالي العالي خالد عبدالغفار توقع وصولنا إلى 30 ألف إصابة الجمعة المقبلة. 


وناشد الإعلامي المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع، أن أعداد الإصابات منذ يوم الأحد الماضي، في انخفاض ملحوظ، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع أصبح جيد، على الرغم من أننا نتمنى أن نصبح في أفضل حال والوصول للحالة صفر، لكن علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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وزارة الصحة مصر مصابي كورونا الصحة العالمية

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