Advertisements
سترلينج ينتقل لريال مدريد في حالة وحيدة
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:29 م
الفجر الرياضي
اقترب الدولي الانجليزي رحيم سترلينج من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف وذلك في خالة استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
واشارت العديد من التقارير الانجليزية أن مغادرة اللاعب ملعب الاتحاد في نهاية الموسم مشروط بتطبيق قرار استبعاد السيتي.
وفي نفس السياق يسعى مان يونايتد لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في هذه الحالة ولكن من المرجح أن يذهب اللاعب إلى مدريد بدلاً من ذلك.
يذكر ان السيتي اصدر قرار بمنعه من دوري الأبطال لمدة موسمين لخرقهم لوائح اللعب المالي النظيف، وقد استأنف أبطال الدوري الممتاز القرار في محكمة التحكيم للرياضة ، لكن المحكمة الرياضية لم تصدر القرار النهائي بعد.