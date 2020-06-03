Advertisements

سترلينج ينتقل لريال مدريد في حالة وحيدة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
اقترب الدولي الانجليزي رحيم سترلينج من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف وذلك في خالة استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.


واشارت العديد من التقارير الانجليزية أن مغادرة اللاعب ملعب الاتحاد في نهاية الموسم مشروط بتطبيق قرار استبعاد السيتي.


وفي نفس السياق يسعى مان يونايتد  لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في هذه الحالة ولكن من المرجح أن يذهب اللاعب إلى مدريد بدلاً من ذلك.

يذكر ان السيتي اصدر قرار بمنعه من دوري الأبطال لمدة موسمين لخرقهم لوائح اللعب المالي النظيف، وقد استأنف أبطال الدوري الممتاز القرار في محكمة التحكيم للرياضة ، لكن المحكمة الرياضية لم تصدر القرار النهائي بعد.

أخبار تهمك

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

بعد قرار الخطيب.. هل ينتقم حسام عاشور من الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

منذ نصف ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ ساعة و 12 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين