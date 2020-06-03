سترلينج ينتقل لريال مدريد في حالة وحيدة

اقترب الدولي الانجليزي رحيم سترلينج من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف وذلك في خالة استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.









واشارت العديد من التقارير الانجليزية أن مغادرة اللاعب ملعب الاتحاد في نهاية الموسم مشروط بتطبيق قرار استبعاد السيتي.









وفي نفس السياق يسعى مان يونايتد لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في هذه الحالة ولكن من المرجح أن يذهب اللاعب إلى مدريد بدلاً من ذلك.



