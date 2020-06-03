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بعد قرار الخطيب.. هل ينتقم حسام عاشور من الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:31 م
حسام عاشور
حسام عاشور
أمل الحلفاوي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تقديم الشكر لقائد فريقه الأول لكرة القدم، حسام عاشور، ولكن دون أي تعويض كما طرح عليه مسئولو سابقا.


إدارة الأهلي كانت عرضت على حسام عاشور الاعتزال بعد قرار مدرب الفريق بعدم الحاجة إليه خلال الموسم الجديد، مقابل بعض الامتيازات تقديرا لتاريخه مع القلعة الحمراء وعطاؤه طوال 16 عاما.


جاء ذلك بعدما خرج عاشور بتصريحات في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، والتي أثارت غضب جماهير الأهلي ووصفوه بإهانة النادي.


قد يدفع ذلك الأمر حسام عاشور إلى الانتقام من الأهلي بطرق عدة منها اللعب في صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، كما فعل عدد كبير من نجوم الأهلي أبرزهم التوأم حسام وابراهيم حسن بعد الخلافات مع الإدارة الأهلاوية.


جدير بالذكر أن حسام عاشور خاض مع الأهلي 511 مباراة، وسجل 3 أهداف فقط، وصنع 17 هدف آخرين.

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