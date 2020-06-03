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بعد تسجيل 71 حالة جديدة.. إيطاليا تحتل المركز الثالث عالميا بمعدل الوفيات بكورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا،  اليوم الأربعاء،  ارتفاع حصيلة  الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 71 وفاة، مقارنة بنحو 55 في اليوم السابق، فيما استقر تقريبا عدد حالات الإصابة الجديدة عند 321 مقارنة بنحو 318 حالة أمس الثلاثاء.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، يبلغ الآن 33601، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 233 ألفا و836 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الأربعاء، جاءت 237 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وتقع هذه المنطقة، التي تسجل ثاني أعلى حصيلة من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بالقرب من بيدمونت التي سجلت 19 حالة إصابة فقط وتعد ثامن منطقة من عشرين لم يسجل فيها حالات جديدة اليوم الأربعاء.

وأنهت الحكومة اليوم الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة بأماكن أخرى في البلاد.

وانخفضت أعداد الأشخاص المسجلين بإصابتهم بالمرض حاليا في إيطاليا إلى 39297 من 39893 حالة عن اليوم السابق.

وبلغ العدد في وحدات الرعاية المركزة اليوم الأربعاء 353 مريضا بانخفاض عن 408 أمس الثلاثاء ليستمر بذلك معدل الانخفاض، ومن بين المصابين بالفيروس، أعلن عن تعافي 160938 مقارنة بنحو 160092 مريضا في اليوم السابق.

وقالت الهيئة إنه تم فحص 2.497 مليون شخص حتى اليوم الأربعاء مقارنة بنحو 2.477 مليون شخص أمس الثلاثاء من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 60 مليون نسمة.


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فيروس كورونا جديدة إيطاليا إصابة 321

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