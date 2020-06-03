محمد رمضان يفاجئ جمهوره ببروفة أغنيته الحديدة "كورونا"

Advertisements

نشر الفنان محمد رمضان فيديو لبروفه أغنيه "كورونا" وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهر "رمضان" وهو يرقص مع الموديلز في البروفه الخاصه بأغنيه "كورونا" وكان يرتدي ماسك للوقايه من الفيروس.





وعلق "رمضان" البروفه النهائيه لكليب كورونا إنتظروه في خلال أيام علي قناتي الرسميه علي يوتيوب ثقه في الله نجاح.



يشار إلي الفنان محمد رمضان احتفل بزفاف شقيقته على زوجها حسام خالد في إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن محمد رمضان خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولته، وشاركه كلا من نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

