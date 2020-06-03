تراجع حاد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تراجع حاد أصاب أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة ما عزز مكاسب أسواق الأسهم العالمية على حساب الابتعاد عن الأصول الآمنة كالذهب.





وقامت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم بتدشين برامج للتحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من أجل توفير الدعم للاقتصادات التي تعاني من أزمة وباء كورونا.





ويأمل المستثمرون في أن يقدم البنك المركزي الأوروبي حوافز إضافية بنحو 500 مليار يورو، وذلك في اجتماعه المقرر عقده غداً الخميس.





وعلى صعيد آخر، استمرت التظاهرات ضد الشرطة في الولايات المتحدة احتجاجاً على مقتل المواطن "جورج فلويد"، على الرغم من فرض حظر التجوال.





وعلى الجبهة الاقتصادية، كشفت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة شهد فقدان 2.7 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فقدان 9 ملايين وظيفة.





كما ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليو شهر أغسطس بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 29.20 دولار مسجلاً 1704.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1690.30 دولار للأوقية خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة وهو ما يوازي حوالي 27 دولاراً إلى 1700.54 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء الوروقة الخضراء أمام 6عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 97.28.