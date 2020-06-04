بسمة وهبة: "اللي مش هيلتزم عشان يحمى نفسه هيزعل"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الفترة الأخيرة شهدت وعى لدى المواطنين في ارتداء الكمامات والتعامل مع تداعيات كورونا، مستطردة: "التعامل ده نص وعى ونص حزم ورقابة".





وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "اللى مش هيلتزم عشان يحمى نفسه، هيزعل من دفع الغرامات.. معاك فلوس أدفع".





وواصلت: "جميعنا خلال الفترة الماضية بدأ الشعور بالخطر، وكل شخص أصبح يشعر بدائرة الخطر.. وكورونا قدامك وحواليك والإصابات في الأصدقاء والأقارب والزملاء".