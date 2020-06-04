Advertisements

بسمة وهبة: "اللي مش هيلتزم عشان يحمى نفسه هيزعل"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:56 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الفترة الأخيرة شهدت وعى لدى المواطنين في ارتداء الكمامات والتعامل مع تداعيات كورونا، مستطردة: "التعامل ده نص وعى ونص حزم ورقابة".

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "اللى مش هيلتزم عشان يحمى نفسه، هيزعل من دفع الغرامات.. معاك فلوس أدفع".

وواصلت: "جميعنا خلال الفترة الماضية بدأ الشعور بالخطر، وكل شخص أصبح يشعر بدائرة الخطر.. وكورونا قدامك وحواليك والإصابات في الأصدقاء والأقارب والزملاء".
وتابعت: "يوجد التزام لدى المواطنين أكثر من الأول، ولكن ليس بنسبة 100%، وهناك بعض الناس بلا كمامات في تعاملهم".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وعي المواطنين كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا بعد القاهرة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 19 ساعة

مبلغ ضخم.. باريس سان جيرمان يحدد شرطه لبيع نيمار لبرشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس شعبة المستلزمات الطبية يحذر المواطنين بسبب الكمامة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يقترب من ضم نجم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب كورونا: "الوضع مرعب ومخيف"

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

"لما ترجعوا هتلاقوا كارثة".. بسمة وهبة تحذر المصريين

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا بعد القاهرة (فيديو)

07:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين