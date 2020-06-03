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تركيا تسجل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمؤشرين، بينما تم رصد 931 حالة شفاء.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867 ليصل إلى 166422 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839، وفي1 يونيو 827، وفي 2 يونيو 786.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4609 أشخاص إثر رصد 24 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 30 مايو 26 حالة، وفي 31 مايو 25، وفي 1 مايو 23، وفي 22 مايو 22.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 130852 شخصا بعد تسجيل 931 حالة شفاء جديدة، لتتجاوز نسبة المتعافين مستوى 78%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.155 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وتعليقا على تطورات سير الجائحة في البلاد، قال قوجة إن الظروف الحالية تشير إلى عدم وجود أسباب لحدوث موجة تفش ثانية في لوقت الراهن.

وأضاف: "يجب علينا ألا ننسى أننا لم نعد بعد إلى الحياة الطبيعية، إنما نحاول العودة إليها بشكل مدروس ومنتظم".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

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