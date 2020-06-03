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نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، بجولة تفقدية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتففدت المخازن الطبية للوقوف على المخرون ونسب المستلزمات والأدوية بها.

كما قامت بزيارة مستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمعهد الطبى القومى بدمنهور ضمن مستشفيات العزل لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازنها وتابعت السجلات وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى.

كما تابعت أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الأعمال على مدار الساعة، واستمعت لبعض الملاحظات والشكاوى من أسر المصابين وذويهم وتم تلافي الملاحظات وحل المشكلات المتمثلة في توفير سرير رعاية مركزة، والإطمئنان على صحة حالة بالداخل وغيرها.


وأكدت على حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين الأولى برئاسة نائب المحافظ والثانية برئاسة السكرتير المساعد على ان تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة.

حيث تكون مهام تلك اللجان المرور اليومي والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

كان رجال أمن مستشفي حميات كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، أحبطوا محاولة هروب أحدي المصابات بفيروس كورونا من المستشفي بعد مرور 3 أيام من دخولها المستشفي لتلقي العلاج.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، إن أمن مستشفي حميات كفر الدوار، تمكن من منع "هـ.ف.ع" 36 عاما، مقيمة بمنطقة سيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار، مصابة بفيروس كورونا المستجد من الهروب وإحباط محاولة هروبها من المستشفى.
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. وتتأكد من توافر المستلزمات الطبية (صور)

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عزل كورونا حميات كفر الدوار الصحىة الاطقم الطبية

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