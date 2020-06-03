مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يجب أن ننسى أن دماء الكويتيين سالت في سيناء

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علق السفير هاني شاش، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الأزمة المصرية الكويتية، قائلًا إن المنطلق الأساسي الذي يجي أن نسير عليه هو الحفظ على العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والكويتي.



وأضاف "شاش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تجارة الإقامات بالكويت تجعل المواطن المصري يعمل في الكويت أحقر الوظائف، وأصبحوا عبء على الجانب الكويتي، معلقًا: "المواطن المصري بيتنصب عليه لما يروح بسبب تجارة الإقامة".



وأكد أنه يجب العمل على حل جزئيات الأزمة بين المصريين والكويتيين، وأن الشعب المصري والكويتي أشقاء، ويجب ألا ننسى أن هناك دماء كويتية أريقت على أرض سيناء للدفاع عن مصر، معلقًا: "لا يجوز المن على الشعب الكويتي بتحرير الجيش المصري لأرضهم خاصة أن دماء الكويتيين سالت على أرض سيناء".



وفي سياق منفصل، وصلت إلى مطار مرسي علم الدولي، رحلة طيران قادمة من الكويت عبر شركة إير كايرو وعلى متنها 165 راكبا من المصريين العالقين في الكويت.



جاء ذلك، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبى وسحب عينات منهم وإرسالها الي المعامل المركزية للتأكد من خولهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ علي سلامة المواطنين العائدين.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.



أضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

