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عاجل.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:16 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحدث الدكتور أشرف زكي عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة، وذالك عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر أشرف زكي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن حالة رجاء الصحية مستقرة بعد دخولهات العناية المركزة، ونفى خبر وفاتها.

وتابع "زكي" أن الفنانة رجاء الجداوي لديها عدد كبير من المحبين يدعون لها بالشفاء، وأضاف أن الفنانة دلال عبد العزيز تطالب بالصلاة والدعاء لرجاء الجداوي بالشفاء.

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