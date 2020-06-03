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عاجل.. إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت ريون علاء ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة لعام 2017 صورة لها معلنة خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذالك عبر خاصية "الستوري" عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أثناء تعليقها جهاز التنفس الصناعي من داخل الحجر وكتبت "علاء" على الصورة قائلة "أنا جالي كورونا وده سبب اختفائي الفترة دي اترددت كتير قبل ما انزل وأقول وانا بنزل الصورة مترددة وخايفة، بس ده دوري وًواجب أني اقولكم واوعيكم حتى لو مش في مصلحتي".

يذكر أن الأيام الماضية حصدت إصابة عدد كبير من المشاهير والفنانين والإعلاميين بفيروس كورونا المستجد.
عاجل.. إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا
عاجل.. إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا
عاجل.. إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا
عاجل.. إصابة ملكة جمال مصر بفيروس كورونا

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فيروس كورونا ريوان علاء الفجر أخبارالفجر

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