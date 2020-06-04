ما هي حركة "انتيفيا" التي اشتعلت المظاهرات في أمريكا؟

انفجرت قبل أيام مظاهرات، في الولايات المتحدة الأمريكية ضد قتل أحد المواطنين من أصل أفريقي يعدى جورج فلويد، واشتعلت ميادين أمريكا بمظاهرات حاشدة، بينما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة انتيفيا بإشعال المظاهرات، موضحا عبر موقع" تويتر"، "انتيفيا واليسار الراديكالي.. لا تلقي باللوم على الآخرين".





أثار اتهام دونالد ترامب لحركة "انتيفيا" عدة من تساؤلات عن الحركة، ودورها في تأجيج الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة، بعدما استمرت المظاهرات لمدة 5 أيام فيما يقرب من 30 مدينة بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد رجل شرطة في مشهد صادم أثار غضب عالمي بمدينة منيابوليس





مكافحة الفاشية

كلمة انتيفيا هي اختصار لكلمة "مكافحة الفاشية"، هو اسم يطلق على الجماعات المناهضة للعنصرية ذات التوجه اليساري، والتي تراقب أنشطة النازيين الجدد. وليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، ولكنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد.





يرتدي أعضاء الحركة أقنعة سوداء تغطي وجوههم، وظهر وجودهم في المظاهرات على خلفية مقتل رجل أسود حيث ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس، كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس





كان أول ظهور للحركة انتيفيا في إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الحركة مصدرا لإلهام الحركات المناهضة للعنصرية والتمييز على أساس الجنس، خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ظهرت الحركة في أوروبا لمحاربة النازية والفاشية بشكل عام، وبدأت في التراجع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.





نشاط الحركة

تكونت الحركة في الولايات المتحدة من اليساريين والحزب الديمقراطي، وكانت من أشد المعارضين لتيار المحافظين الجدد، الذين وصفتهم بالنازيين الجدد، تتميز الحركة في الولايات المتحدة بانها تعمل بشكل غير منظم.





لا توجد للحركة أجهزة إدارية بل تعمل على شكل جماعات صغيرة، تنتشر في جميع أنحاء أمريكا، وتتحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونمت الحركة في الولايات المتحدة، عام 2016 بعد ظهور اليمين المتطرف في حركة القوميين البيض.





تضم الحركة عدد من المجموعات منها منظمة روز سيتي أنتيفا، وهي منظمة عمرها 13 سنة وتقع في بورتلاند أقدم مجموعة أنتيفا في الولايات المتحدة، وهي منظمة تنظيما جيدا، وتعمل على الإنترنت وعلى فيسبوك.





رفض أمريكي

كشف ويليام بار، وزير العدل الأمريكي، السبت، في تصريحات له، إن متعصبين ومحرضين اختطفوا احتجاجات في المدن الأمريكية على وفاة الرجل، يستغل مجموعات من المتعصبين، الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم التي تستخدم بالعنف "





ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوجه الاتهامات للحركة بزعزعة الاستقرار وبث الفوضى، وفي تصريحات لترامب في يوليو الماضي، أنه يدرس تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة كمنظمة إرهابية.





نشر ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "يجري الدراسة إعلان "أنتيفا" كمنظمة ارهابية، "الحركة الجبانة اليسارية الذين يتجولون ويضربون الأشخاص فوق رؤوسهم بمضارب بيسبول، كمنظمة إرهابية مع إم إس -13 وغيرها، وهذا يسهل عمل الشرطة"





انتقد ترامب مرارًا الجماعة المتطرفة، ووصفها بأنهم "مرضى وأشرار" في تجمع حاشد في نورث كارولينا، لم يتضح عدد المحتجين المشاركين في المظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من حركة أنتيفا، أو إذا كان أي من أعضائها مشاركا من الأصل.





هدف الحركة

تستهدف الحركة منع النازيين الجدد والمتفوقين البيض من الحصول على منصة الحكم، وتزعم هذه الحركة أنها مناهضة للعنصرية، بشكل عام، وهي حركة يسارية ومعادية للرأسمالية ومعادية للجنس ولرهاب المثلية.



