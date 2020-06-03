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نائب محافظ القاهرة: نقل باعة سوق الخميس بالمطرية لـ"المسلة"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:38 م
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم حصر للباعة بسوق الخميس التابع لحي المطرية، تمهيدًا لنقلهم للسوق الجديد بمنطقة المسلة.

وأوضح "صابر" تم تشكيل لجنة مكونة من حي المطرية وشرطة المرافق وقسم المطرية لعملية الحصر، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي ورير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ولفت نائب المحافظ إلى أنه فور الانتهاء من عملية الحصر، وأعمال التشطيبات التي تتم بالسوق الجديد، سيتم نقلهم.

محافظ القاهرة: إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول متقاعس في عمله

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.

تعرف على عقوبة السائق الذي يسمح للمواطنين بالركوب دون كمامة

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه "عبدالعال" الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وناشد محافظ القاهرة سائقي السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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