اخبار المدن الجديدة.. مشروعات المرافق على رأس أولويات رؤساء الأجهزة

استمر رؤساء أجهزة المدن فى متابعة سير عمليات التنفيذ ومعدلات الإنجاز لمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة، بجانب حملات إزالة المخالفات والتعديات على الوحدات السكنية التى تم تسليمها وسحب الوحدات المخالفة.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز أخبار المدن الجديدة:

مدينة السادات

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة السادات، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والجودة والكفاءة فى التنفيذ.





واستهل بهجات، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الرابعة بمنطقة حى الفردوس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بالمشروع(عقد 1)، وجارٍ تنفيذ أعمال البناء والتشطيبات للعمارات بباقى العقود بالمنطقة بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%.





كما تفقد بهجات، أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية الثامنة ( منطقة الإمارات ) لعدد 1076 قطعة أرض صناعية بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، للتأكد من جاهزية القطع لطرحها على المستثمرين، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف، وجارٍ الانتهاء من أعمال الكهرباء والطرق بالمنطقة بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 75%.









كما تفقد المهندس كمال بهجات أعمال المرافق المحيطة بمنطقة الصناعات الغذائية التى تبلغ مساحتها 135 فدانا، بجانب أعمال المرافق بالقطعة رقم 6 بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 1.5 مليون م2 والتى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها وربطها على الشبكة الرئيسية، حيث إن المنطقة مقسمة لعدد 15 قطعة داخلية بمساحات تتراوح من 40 ألف م2 إلى 50 ألف م2.







