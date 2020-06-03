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اخبار المدن الجديدة.. مشروعات المرافق على رأس أولويات رؤساء الأجهزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:32 م
مدينة 15 مايو
مدينة 15 مايو

استمر رؤساء أجهزة المدن فى متابعة سير عمليات التنفيذ ومعدلات الإنجاز  لمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة، بجانب حملات إزالة المخالفات والتعديات على الوحدات السكنية التى تم تسليمها وسحب الوحدات المخالفة.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز أخبار المدن الجديدة:

 

مدينة السادات

 

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة السادات، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والجودة والكفاءة فى التنفيذ.


واستهل بهجات، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الرابعة بمنطقة حى الفردوس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بالمشروع(عقد 1)، وجارٍ تنفيذ أعمال البناء والتشطيبات للعمارات بباقى العقود بالمنطقة بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%.


كما تفقد بهجات، أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية الثامنة ( منطقة الإمارات ) لعدد 1076 قطعة أرض صناعية بقيمة إجمالية  250 مليون جنيه، للتأكد من جاهزية القطع لطرحها على المستثمرين، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف، وجارٍ الانتهاء من أعمال الكهرباء والطرق بالمنطقة بمتوسط نسبة إنجاز  بلغ نحو 75%.



كما تفقد المهندس كمال بهجات أعمال المرافق المحيطة بمنطقة الصناعات الغذائية التى تبلغ مساحتها 135 فدانا، بجانب أعمال المرافق بالقطعة رقم 6 بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 1.5 مليون م2 والتى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها وربطها على الشبكة الرئيسية، حيث إن المنطقة مقسمة لعدد 15 قطعة داخلية بمساحات تتراوح من 40 ألف م2 إلى  50 ألف م2.


 


مدينة السادات
مدينة السادات


وتابع بهجات ، خلال جولته، أعمال تنفيذ خط الصرف قطر900 مم  بمنطقة الحى المتميز بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه، ونسبة انجاز 20% وذلك لربط صرف الحى المتميز بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وفى ختام جولته أثنى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الأعمال المنفذة بالمدينة، وطالب بسرعة طرح الأراضى الصناعية الجاهزة التى تم ترفيقها على المستثمرين، موضحاً أن الجولة تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

15 مايو
15 مايو


رئيس الجهاز: بدء صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق"الإسكان الاجتماعي" بمدينة 15 مايو

 

صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه  المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى  بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

 


15 مايو
15 مايو


رئيس الجهاز: بدء صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق"الإسكان الاجتماعي" بمدينة 15 مايو

 

صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه  المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى  بالمدينة "وحدات وقطع أراضٍ"، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

 


مدينة 15 مايو
مدينة 15 مايو


وأضاف همام، أنه وجه الشركة المنفذة بدفع العمل للانتهاء من المشروع خلال  الفترة الزمنية المحددة له مع ضرورة الالتزام باتخاذ  الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على استكمال تدعيم  منظومة المياه المغذية لمناطق الإسكان الاجتماعي (وحدات و قطع أراضٍ)  بالمدينة.

 


مدينة 15 مايو
مدينة 15 مايو



وفى سياق متصل أكد همام، استمرار حملات إزالة التعديات و ضبط المخالفات بمدينة ١٥ مايو، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة بالمرحلة الثانية بالمدينة، وذلك فى إطار منع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ولردع المخالفين.



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