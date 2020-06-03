Advertisements

أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:56 م
الساحر
الساحر
ريهام كمال
حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، إحياء ذكرى ميلاده والده الراحل الساحر، والتي تحل علينا غدًا الخميس.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وعلق على الصورة قائلًا: "بكره إن شاء الله ٤ يونيو ٢٠٢٠ عيد ميلاد أبويا، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وسعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعني بحضرتك فيه على خير.

وتابع: " ولحد ماجي لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتي بتوصلك وتكون مبسوط وراضى عني".

وأضاف: "كل سنه وحضرتك ضهري وسندي وأماني يا أبويا وأخويا وإبني وصاحبي".

واختتم "عبد العزيز" حديثه: " رغم المسافه إللي بينا برضه جمعتنا صوره جديده يوم عيد ميلاد حضرتك، إلى أن نلتقي فى مكان واحد إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله)، اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، مسلسل قيد عائلي بطولة عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، ميرفت أمين، سيناريو وحوار محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده
أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده
أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده
أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

أخبار تهمك

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

بعد قرار الخطيب.. هل ينتقم حسام عاشور من الأهلي وينتقل إلى الزمالك ؟

منذ نصف ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من ساعتين

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعتين و 25 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

08:49 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين