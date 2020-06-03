أتمنى الهدايا بتاعتي توصلك.. بكلمات مؤثرة محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

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حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، إحياء ذكرى ميلاده والده الراحل الساحر، والتي تحل علينا غدًا الخميس.



ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وعلق على الصورة قائلًا: "بكره إن شاء الله ٤ يونيو ٢٠٢٠ عيد ميلاد أبويا، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وسعيد فى مكانك الطاهر اللى أتمنى إن ربنا يجمعني بحضرتك فيه على خير.



وتابع: " ولحد ماجي لحضرتك أتمنى تكون الهدايا بتاعتي بتوصلك وتكون مبسوط وراضى عني".



وأضاف: "كل سنه وحضرتك ضهري وسندي وأماني يا أبويا وأخويا وإبني وصاحبي".



واختتم "عبد العزيز" حديثه: " رغم المسافه إللي بينا برضه جمعتنا صوره جديده يوم عيد ميلاد حضرتك، إلى أن نلتقي فى مكان واحد إن شاء الله (لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله)، اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز، مسلسل قيد عائلي بطولة عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، ميرفت أمين، سيناريو وحوار محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.