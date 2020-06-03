بعد اقترابه من الرحيل.. تعرف على أرقام أوناجم مع الزمالك

اقترب المهاجم المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة الاستغناء عن خدمات المغربي اوناجم، من أجل خلو مكانه لانضمام أجنبي آخر مكانه، خاصة مع قرار تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل.





بالإضافة إلى وجود نية لدى إدارة الزمالك عودة المغربي حميد احداد المعار إلى صفوف الرجاء المغربي، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت مع فريقه الموسم الحالي.





وخاض المغربي محمد اوناجم صاحب الـ28 عاما، 26 مباراة مع الزمالك وسجل 3 أهداف، بينما صنع 5 أهداف آخرين، وحصد 3 بطولات بواقع كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.



