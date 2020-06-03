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الإمارات: تخفيض رسوم 5 خدمات رئيسية لتحفيز بيئة الأعمال

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:24 م
المهندسة نادية مسلم النقبي
المهندسة نادية مسلم النقبي
 أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية تخفيض رسوم خمس خدمات رئيسية تستهدف مزودي الخدمات من المقاولين والإستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم وذلك استجابة للتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة أن الرسوم التي شملها القرار تتمثل في خفض رسوم تسجيل المقاولين والموردين والإستشاريين للأعمال الإنشائية بنسبة 50 بالمائة حيث أصبحت 500 درهم بدلا من 1000 وخفض رسوم تعديل للقيد في سجل المقاولين والموردين والإستشاريين للأعمال الإنشائية لتصبح 250 درهما بدلا من 500 درهم .

ولفتت إلى أن هذا القرار - الذي يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات للتخفيف على قطاع الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني - استهدف كذلك إلغاء رسوم تجديد القيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية ليصبح مجانا في الوقت الذي كانت قيمته السابقة 500 درهم وإلغاء رسوم القيد لمتعهدي أبحاث التربة بالإضافة إلى إلغاء رسوم بيع وثائق المناقصات لتصبح مجانية فيما كانت سابقا تحددها قيمة المناقصة نفسها.

وقالت : نسعى من خلال القرارات التي يتم اتخاذها إلى جانب دعم منظومة الاقتصاد وتحفيزها على التعافي في ظل أزمة كورونا إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة ضمن أفضل 10 عالميا بمختلف المجالات.

وأضافت المسلم أن التسهيلات تستهدف إتاحة خيارات عدة لمساعدة مزودي الخدمات المتعاقدين مع وزارة تطوير البنية التحتية المتأثرين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم منظومة الإقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع الأمر الذي يؤكد مرونة الوزارة وسرعة استجابتها مع المتغيرات والأزمات أو الطوارئ.

يذكر أن وزارة تطوير البنية التحتية وفي إطار حرصها على ضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة وفرت خدمات ابتكارية ذكية استباقية لجميع متعامليها حيث أتاحت هذه الخدمات للمتعاملين إمكانية البقاء في منازلهم والحصول على الخدمات وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الوزارة من خلال استخدام تطبيقات الوزارة المختلفة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني moid.gov.ae وتطبيقات الهاتف المتحرك "آبل ستور وجوجل بلاي" وكذلك التواصل على الرقم الموحد للوزارة 600500500 .

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