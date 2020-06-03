الإمارات تقرر رفع نسبة عمل الموظفين في الجهات الحكومية 50%

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 19 ألفا بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة.

يذكر أن أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، أكثر من 35 ألف فحص جديد، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا









وكشفت الصجة الإماراتية، أن إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهمت في الكشف عن 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 35 ألفا و788 حالة.





وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة 3 مصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.





وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 18 الفا و726.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.









وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.