Advertisements

وزارة الدفاع الأمريكية: قوات الجيش ستعود إلى قواعدها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
الفجر
قال مسؤول في وزارة الدفاع  الأمريكية، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن قوات الجيش التي استقدمت إلى واشنطن ستعود إلى قواعدها.

وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

واحتشد مساء 1 يونيو مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض خلال إلقاء ترامب كلمة بشأن الأوضاع في البلاد، وبعد ختامها توجه الرئيس رفقة وحدات كثيرة من قوات الأمن إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية في ساحة لافوييت، بينما كانت الشرطة تفرق المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، حسب تقارير متعددة من الموقع.

وأثار هذا الحادث موجة انتقادات جديدة إلى ترامب من قبل المحتجين وبعض المسؤولين، بينهم عمدة واشنطن، مورييل بوزير.

وأشار قادة الشرطة في وقت سابق من اليوم إلى أنه يجب أن تلتزم الاحتجاجات بقواعد التباعد الاجتماعي التي يتم فرضها بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في بريطانيا والتي تحدد عدد المجتمعين بستة أشخاص كحد أقصى وتلزم الأشخاص بالحفاظ على مترين بين بعضهم البعض.

وقال مارتن هيويتن رئيس مجلس قادة الشرطة الوطنية، في بيان: "الحق في التظاهر القانوني جزء رئيسي من أي ديمقراطية وهو ما تؤيده الشرطة البريطانية وتسهله. ولكن فيروس كورونا لايزال مميتا".

وتوفي فلويد /46 عاما/ وهو رجل أسود غير مسلح، في 25 مايو بعدما ظل أحد رجال شرطة مينيابوليس واضعا ركبته على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثارت وفاته تظاهرات عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت النائبة بحزب العمال المعارض ديان ابوت، وهي أحد أشهر الساسة السود في بريطانيا، "كل العناصر التي أثارت موجة الاضطرابات المدنية في أمريكا موجودة في المملكة المتحدة".

واستشهدت أبوت بـ"حصيلة الوفيات المروعة جراء فيروس كورونا بين السود (في بريطانيا)". واستشهدت أيضا بـ "تاريخ من استخدام القوة غير المتناسب ضد السود من جانب الدولة والعنصرية المؤسسية بشكل عام".

وكتبت عبر موقع "ليبر ليست" المعني بالشؤون الشياسية " بريطانيا مثل الولايات المتحدة لديها قائد وطني لا يظهر أي تفهم أو تعاطف بشأن قضايا العنصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع الامريكية قواعد قوات الجيش فلويد جورج فلويد المعار العودة

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. كورونا يضرب الوسط الفني مرة أخرى

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة الزمالك يفجرها: عاشور سيندم حال الانتقال للقلعة البيضاء

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 18 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث في أمريكا.. أول احتجاجات في زمن كورونا

حاكم نيويورك: مقتل جورج فلويد "لا يجب أن تذهب بلا فائدة"

ترامب: المحتجين في نيويورك "رعاع وفشلة"

عاجل.. ترمب: واشنطن الليلة الماضية كانت المكان الأكثر أمانا على الأرض

عاجل.. المتظاهرون يقذفون الشرطة بزجاجات المياة في محيط البيت الأبيض

عاجل.. الجيش الأمريكي ينقل 1600 من قواته إلى العاصمة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

07:36 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين