قصة شيكا.. يعمل فى مطبعة ويشارك بدوري الشركات وحكم مساعد (صور)

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محمد سعيد عبد العظيم الشهير بـ "شيكا" من مواليد 4 سبتمبر 1988 من قرية "جزيرة محمد" بالجيزة، حاصل على كلية الحاسبات والمعلومات دفعة 2012.



يعمل شيكا في قسم التقارير السنوية بمطابع الأميرية، بجاني توليه منصب أمين مساعد شئون الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن.



كما لعب من قبل أكثر من نادي، ويلعب حالياً ضمن صفوف فريق المطابع الأميرية بدورى الدرجة الأولى للشركات .



يقول شيكا لـ " الفجر الرياضي " : بدأت العمل في مجال التحكيم عام 2012 بإدارة مباريات الناشئين وتدرجت حتى وصلت للدرجة الأولى عام2018 ، وشاركت في إدارة أكثر من مباراة هامة هذا الموسم أهمها مباراة بنى سويف وديروط بالقسم الثاني، وكذلك مباراة مصر للتأمين مع سراى القبة بالقسم الثالث.



كما أعمل حكم في كرة الصالات وشاركت في إدارة نهائى كأس مصر للكرة الصالات مع الحكم الدولي محمد بكر فواله وميدو سلامهـ كما إدارة مباراة مصر للمقاصة وميت عقبة في الدورى الممتاز لكرة الصالات، وإدارة نهائى محافظة الجيزة بدورى مراكز الشباب.



وأضاف "أدين بالفضل للكابتن محمد فرج مسؤول حكام كرة الصالات لاتحاد المصري على مساعدتة في إدارة مباريات دوري الصالات.



وعن طموحاته في التحكيم أشار أن الوصول إلى الشارة الدولية والتحكيم في كأس العالم هدفه القادم، حيث يسير على خطي نجوم التحكيم السابقين على قنديل وجمال الغندور ووجية أحمد وعصام عبد الفتاح.



وعن كيفية الموزنة بين التحكيم والشغل بالمطبعة، أشار شيكا، المسؤولون في مطابع الأميرية برئاسة أشرف أمام رئيس مجلس الإدارة وعلى عمارة رئيس القطاع الإدارى ومصطفى عمران وأحمد نظمى ورأفت مبروك مديرى العموم والمهندس تامر البحيرى رئيس النادي بالهيئة يوفقون بجانب الرياضيين ومتعاويين جدآ في مثل هذه المواقف، وهذا يسهل الجمع بين العمل والتحكيم.



