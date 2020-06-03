Advertisements

قصة شيكا.. يعمل فى مطبعة ويشارك بدوري الشركات وحكم مساعد (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

محمد سعيد عبد العظيم الشهير بـ "شيكا" من مواليد 4 سبتمبر 1988 من قرية "جزيرة محمد" بالجيزة، حاصل على كلية الحاسبات والمعلومات دفعة 2012.

يعمل شيكا في قسم التقارير السنوية بمطابع الأميرية، بجاني توليه منصب أمين مساعد شئون الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن.

كما لعب من قبل أكثر من نادي، ويلعب حالياً ضمن صفوف فريق المطابع الأميرية بدورى الدرجة الأولى للشركات .

يقول شيكا لـ "الفجر الرياضي" : بدأت العمل في مجال التحكيم عام 2012 بإدارة مباريات الناشئين وتدرجت حتى وصلت للدرجة الأولى عام2018 ، وشاركت في إدارة أكثر من مباراة هامة هذا الموسم أهمها مباراة بنى سويف وديروط بالقسم الثاني، وكذلك مباراة مصر للتأمين مع سراى القبة بالقسم الثالث.

كما أعمل حكم في كرة الصالات وشاركت في إدارة نهائى كأس مصر للكرة الصالات مع الحكم الدولي محمد بكر فواله وميدو سلامهـ كما إدارة مباراة مصر للمقاصة وميت عقبة في الدورى الممتاز لكرة الصالات، وإدارة نهائى محافظة الجيزة بدورى مراكز الشباب.

وأضاف "أدين بالفضل للكابتن محمد فرج مسؤول حكام كرة الصالات لاتحاد المصري على مساعدتة في إدارة مباريات دوري الصالات.

وعن طموحاته في التحكيم أشار أن الوصول إلى الشارة الدولية والتحكيم في كأس العالم هدفه القادم، حيث يسير على خطي نجوم التحكيم السابقين على قنديل وجمال الغندور ووجية أحمد وعصام عبد الفتاح.

وعن كيفية الموزنة بين التحكيم والشغل بالمطبعة، أشار شيكا، المسؤولون في مطابع الأميرية برئاسة أشرف أمام رئيس مجلس الإدارة وعلى عمارة رئيس القطاع الإدارى ومصطفى عمران وأحمد نظمى ورأفت مبروك مديرى العموم والمهندس تامر البحيرى رئيس النادي بالهيئة يوفقون بجانب الرياضيين ومتعاويين جدآ في مثل هذه المواقف، وهذا يسهل الجمع بين العمل والتحكيم.

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. كورونا يضرب الوسط الفني مرة أخرى

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

النائب العام يحيل طبيبا ووالد 3 فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 20 ساعة

أسطورة الزمالك يفجرها: عاشور سيندم حال الانتقال للقلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ 12 دقيقة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

07:36 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين