"الدفاع المدني بمكة" يدعو لأخذ الحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية





دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحذر و الحيطة ، بسبب ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية.





‏‎وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة، وبنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية؛ تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد.





وأضاف القرني: ذلك على كلٍ من المحافظات التالية: الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات وتربه ورنيه والمويه والخرمة، اعتبارًا من يوم غد الخميس إلى يوم الأحد القبل.





ودعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني، التي تصدر في حينه.





‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، من الجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنين السلامة للجميع.





وفي وقت سابق من اليوم، توقعت "هيئة الأرصاد" هطول أمطار رعدية، يوم غد الخميس، على 4 مناطق بالمملكة، فيما تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من 5 مناطق أخرى.



