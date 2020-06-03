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عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:04 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
تعرف على  إجمالي تبرعات "آل الشيخ" للأهلي :-

وبلغ إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي 2 مليون و365 ألف و250 دولار أمريكي، بجانب 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 520 ألف و250 جنيه مصري، وذلك وفقًا لمذكرة رسمية تابعة لإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وتضمنت المذكرة الصادرة في 24 يوليو 2018 تفاصيل إجمالي تبرعات "آل الشيخ" للنادي الأهلي، حيث كشفت عن تبرع تركي آل الشيخ بمبلغ 2 مليون دولار للأهلي في 5 فبراير 2018، بالإضافة لـ 2 مليون ريال سعودي في 27 فبراير من نفس العام.

كما أشارت الوثيقة لموافقة المجلس في اجتماعه يوم 16 مايو 2018 على قبول تبرعات من تركي آل الشيخ بقيمة 362 ألف و250 دولار، بالإضافة إلى 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى 520 ألف و250 جنيه مصري، تم إيداعها في خزينة القلعة الحمراء.

وأوضحت المذكرة أنه تم إرسال خطاب للنادي الأهلي بتاريخ 13 يونيو 2018، يفيد قيام مجلس إدارة النادي بإرسال المحاضر للمديرية بعد تنفيذ القرارات المالية الواردة بها مما غل يد الجهة الإدارية المختصة في دراستها وإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض حيال تلك القرارات وما تضمنته من قبول تبرعات مالية وحيث أن مجلس إدارة النادي قد قام بقبول تبرعات من جهات خارج مصر مخالفًا بذلك للنصوص والأحكام الواردة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكان يتعين على النادي تحري الدقة في اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص قبول التبرعات من الغير فيما يخص ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وإخطارها بقبول تلك التبرعات.

 

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