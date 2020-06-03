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فيلم مصري ضمن قائمة الاختيارات الرسمية لمهرجا كان 2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:09 م
مهرجان كان
مهرجان كان
أحمد جمال أحمد
أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الجديدة لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2020، عن القائمة الكاملة لأفلام الدورة والتي تشمل العديد من الأقسام.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للمهرجان، فإن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية تضم كل من فيلم THE FRENCH DISPATCH b من اخراج "ويز أندرسون"، وهو باللغة الأنجليزية.

وفيلم ÉTÉ 85 للمخرج فرنسوا أوزون وهو فيلم باللغة الفرنسية، وفيلم ASA GA KURU من اليابان للمحرجة ناعوي كاواسي.

وفيلم Lovers ROCK من المملكة المتحدة للمخرج ستيف مكوين، وفيلم MANGROVE من المملكة المتحدة للمخرج ستيف مكوين.

وفيلم DRUK من الدنمارك للمخرج "توماس فينتربرج"، وفيلم ADN من الجزائر للمخرج Maïwenn.

ويشارك من مصر ضمن الأفلام ضمن أعمال المخرجين المنضمين للمرة الاولى ضمن الاختيار الرسمي بالمهرجان، فيلم "سأعود" للمخرجة أيتن أمين.

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