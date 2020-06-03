تحسباً للرحيل أو الإصابة.. دورتموند يبحث عن بديل لهالاند

تكثف إدارة بوروسيا دورتموند، البحث عن مهاجم جديد، يعزز به صفوف الفريق في الموسم القادم، تعويضا عن الرحيل المحتمل للدولي النرويجي إيرلينج هالاند.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا": إن دورتموند يرغب في جلب مهاجم، يلعب دور البديل لهالاند، تحسبًا لإصابته أو الحاجة لإراحته في بعض المباريات وفي مقدمة البدلاء خوسيه ماسياس، مهاجم ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي.









وظهر المهاجم المكسيكي، بمستوى مميز مع منتخب بلاده العام الماضي، وسجل 4 أهداف خلال 8 مباريات هذا الموسم مع جوادالاخارا، ومن المتوقع ألا تكلف صفقة صاحب الـ20 عامًا الكثير من الأموال، إذ لا يزيد سعره عن 10 ملايين يورو.



