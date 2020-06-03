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تطبيق "سناب تشات" يوقف الترويج لمنشورات ترامب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر
قام تطبيق "سناب شات" بإيقاف الترويج لمنشورات  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، متهما إياه بالحض على "العنف العنصري"، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن شركتا "سناب شات" و"فيسبوك" تنضمات للشركات  الأمريكية المندده بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، واستياء داخل شركة "فيسبوك" بسبب رفض صاحب الموقع مارك زوكربرغ حذف منشور للرئيس الأمريكي  يحرض على العنف.

انضمت شركتا "فيسبوك" و"سناب شات" إلى قائمة الشركات الأميركية المنددة بالتمييز العربي في الولايات المتحدة، على خليفة مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض داس على رقبته حتى الموت. 

وقال الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ "نحن نقف مع مجتمع السود، وجميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة، تكريماً لجورج فلويد، وبرونا تايلور، وأحمود أربيري، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لن تُنسى أسماؤهم".

وأضاف في منشور على منصته أن "فيسبوك" ستخصص 10 ملايين دولار للمنظمات التي تعمل من أجل تحقيق العدالة العرقية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سناب شات"، إيفان شبيغل، "قلبي منفطر وأشعر بالغضب من أسلوب معاملة السود والملونين في أميركا"، مضيفاً أنه "يجب أن نبدأ عملية للتأكد من أن صوت مجتمع السود الأميركي مسموع في جميع أنحاء البلاد".

وبذلك، تكون "فايسبوك" و"سناب شات" قد انضمتا إلى "إنتل كورب" و"نتفلكس" و"نايكي" في اتخاذ موقف معلن مندد بوفاة فلويد.

في سياق منفصل، وجدت شركة "فيسبوك" نفسها في موقف حرج منذ أن رفض زوكربرغ التصرف حيال منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطوة عبر مسؤولون فيها "عن رفضهم لها في العلن".

وكتب مدير تصميم خاصية آخر الأخبار في موقع "فيسبوك"، راين فريتاس، إن "مارك مخطئ، وسأسعى إلى تغيير رأيه من خلال رفع الصوت بأعلى ما يمكن"، مؤكداً أنه استقطب إلى جانبه نحو 50 شخصاً، يشاركونه الرأي. 

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