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أسطورة الزمالك يفجرها: عاشور سيندم حال الانتقال للقلعة البيضاء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:00 م
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي

 

أكد نجم نادي الزمالك السابق هشام يكن، أن حسام عاشور لاعب مميز وقدم الكثير خلال فترته مع النادي الأهلي.

 

وتابع يكن خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": " عاشور لاعب مميز، لكن هل لديه القدره في إثبات وجوده وسط لاعبي الزمالك؟".

 

وأكمل: "أتمنى ألا يضيع عاشور تاريخه الكبير مع الأهلي حتى لا يندم، ويخسر جمهوره".

 

وأضاف: "لو كانت لديه القدرة في مواصلة اللاعب فمن الممكن أن يخوض تجربة مع سموحة أو الإسماعيلي أو حتى بيراميدز، لكن لن يخسر جمهور الأهلي بانتقاله للزمالك".

 

وكان مجلس الأهلي، قد قرر إلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات لعاشور وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي.

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