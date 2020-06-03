نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

أكد محمد فروق، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ان ادارة القلعة الحمراء وجب عليها التريث وعدم اصدار عقوبات إضافية على حسام عاشور، قائد الفريق، الأخيرة بشأن مباراة اعتزاله، وذلك تقديرا لمشواره الكبير مع المارد الاحمر.





وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏أناشد إدارة النادي ‎الأهلي التي عودتنا دائما أنها تحتضن أبناءها خصوصا الذي لم يخطئ سابقا".





وتابع: "نقرص ‎حسام عاشور لكن لا نذبحه، حسام لاعب خلوق و لم تصدر منه مشكله علي مدار تاريخه في النادي، وهذه أول غلطة، هي كبيرة طبعا لكن رصيده يسمح".



