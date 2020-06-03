باير ليفركوزن يعلن تجديد عقد نجم الفريق





أعلن مسئولو نادي باير ليفركوزن الألماني تجديد عقد مدافعه البرازيلي ويندل لمدة عام واحد.

ويستمر عقد ويندل حتى عام 2022، علما بأنه كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال سيمون رولفز مدير الكرة بالنادي :"ويندل تطور حتى بات عنصرا أساسيا بفريقنا، وذلك على مدار ستة أعوام في ليفركوزن."

ويحتل ليفركوزن المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق الأهداف فقط خلف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويستعد الفريق لمواجهة بايرن ميونخ يوم السبت المقبل.