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الهلال السعودي يتحرك لضم بلهندة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية تركية، أن الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع المغربي يونس بلهندة نجم فريق جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "فوتو ماك" الألكتروني التركي فإن رازافان متمسك بضم يونس بلهندة لصفوف الهلال بداية من الموسم المقبل.

وكانت التقارير قد أفادت برغبة جالطة سراي في الحصول على ٥ ملايين يورو من أجل التخلي عن صانع الألعاب المغربي.

ولن تكون مهمة لوشيسكو والهلال في ضم يونس بلهندة سهلة في ظل رغبة أكثر من ناد في التعاقد مع اللاعب.

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