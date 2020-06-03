Advertisements

نشوى مصطفى: رجاء الجداوي بصحة جيدة ولم تغب عن الوعي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:38 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
نادين نجدي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.


وأشارت الفنانة نشوي مصطفي، إن صحة الفنانة رجاء الجداوي جيدة، ومازالت تخضع للعلاج بمستشفي الحجر بالإسماعيلية، ولكنها لم تغب عن الوعي أو يحدث لها انتكاسة صحية أخري.



وقد كتبت نشوي علي صفحتها الرسمية أكثر من بوست خاص بالفنانة رجاء الجداوي، كما نشرت جميع التأكيدات التي كتبها زملاؤها الفنانون علي صفحاتهم لتؤكد حقيقة وضعها الصحي، متمنية أن تعود الجداوي إلي منزلها في القريب العاجل.


وخاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.




نبذة عن رجاء الجداوي
هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.




أخبار تهمك

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. كورونا يضرب الوسط الفني مرة أخرى

منذ نصف ساعة

أسطورة الزمالك يفجرها: عاشور سيندم حال الانتقال للقلعة البيضاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 7 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب بالعفو عن حسام عاشور

منذ أقل من ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

06:31 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين