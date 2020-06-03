نشوى مصطفى: رجاء الجداوي بصحة جيدة ولم تغب عن الوعي

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.





وأشارت الفنانة نشوي مصطفي، إن صحة الفنانة رجاء الجداوي جيدة، ومازالت تخضع للعلاج بمستشفي الحجر بالإسماعيلية، ولكنها لم تغب عن الوعي أو يحدث لها انتكاسة صحية أخري.







وقد كتبت نشوي علي صفحتها الرسمية أكثر من بوست خاص بالفنانة رجاء الجداوي، كما نشرت جميع التأكيدات التي كتبها زملاؤها الفنانون علي صفحاتهم لتؤكد حقيقة وضعها الصحي، متمنية أن تعود الجداوي إلي منزلها في القريب العاجل.





وخاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.









نبذة عن رجاء الجداوي

هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.









