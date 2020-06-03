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الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:24 م
روبل روسي
روبل روسي
ارتفع سعر الروبل الروسي ليحقق أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء بفضل تعافي أسعار النفط ومبيعات قوية لسندات حكومية روسية.

وقفز الروبل 0.6 بالمئة إلى 68.21 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس آذار، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26 بالمئة عند 68.55 بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو، تراجع الروبل 0.45 بالمئة إلى 77.05 .

وتلقى الروبل دعما من ارتفاع أسعار خام برنت فوق 40 دولارا للبرميل وكذلك أداء قوي لمبيعات للسندات الحكومية الروسية مع بيع وزارة المالية سندات بقيمة 108.5 مليار روبل (1.58 مليار دولار) بينما بلغ حجم الطلب 161 مليار روبل.

وينظر إلى الطلب على السندات الحكومية على أنه مقياس لثقة الأسواق العالمية في الأصول الروسية.

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