خبير بترولي: عودة الشريك الأجنبي أهم مكتسبات قطاع الطاقة خلال السنوات الستة الماضية (فيديو)



وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: "الرئيس السيسي تدخل في هذا الملف، وأداره باقتدار شديد ونجاح، وهذا عجل بعودة التعامل مع الشركاء الأجانب، خاصة وأنه لولا الذكاء في التفاوض لما استطعنا إعادة التعامل مع هؤلاء الشركاء الأجانب، خاصة وأن التفاوض معهم عادة ما يكون صعب للغاية".



في وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.



وأضافت في بيان صحفي أن تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.



جاء ذلك فى تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الجيولوجي، أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.



يذكر أن الشركة حققت كشفا بتروليا كبيرا في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز.



وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: "الرئيس السيسي تدخل في هذا الملف، وأداره باقتدار شديد ونجاح، وهذا عجل بعودة التعامل مع الشركاء الأجانب، خاصة وأنه لولا الذكاء في التفاوض لما استطعنا إعادة التعامل مع هؤلاء الشركاء الأجانب، خاصة وأن التفاوض معهم عادة ما يكون صعب للغاية".في وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.وأضافت في بيان صحفي أن تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.جاء ذلك فى تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الجيولوجي، أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.يذكر أن الشركة حققت كشفا بتروليا كبيرا في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز.

أكد الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قطاع البترول في مصر، خلال الـ6 سنوات الماضية، من أهم مكتسباته هو عودة الشريك الأجنبي من جديد.وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد" "حققنا طفرة هائلة في البترول، واستطعنا إعادة الشركاء الأجانب من جديد، والتفاوض معهم ليس سهلًا على الإطلاق، خاصة وأن كان لديهم تخوفات بأن الموقف الأمني غير مستقر، إلا أننا استطعنا إقناعهم وشهدوا التزام مميز للغاية".