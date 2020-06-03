ساحر الوسط.. ماذا قدم فرجاني ساسي مع الزمالك ؟ (بالأرقام)

حسم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مصيره مع القلعة البيضاء بالموسم المقبل، حيث استقر اللاعب على الاستمرار مع الفريق الأبيض وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تلقيه عدة عروض مغرية لمغادرة مصر.





وذكرت تقارير صحفية تونسية أن فرجاني ساسي، أبلغ إدارة نادي الزمالك برغبته في الاستمرار بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل وأنه لا صحة لما يتردد حول رحيله، مؤكدة أن اللاعب لا يرغب في تكرار تجربة الاحتراف بالدوريات العربية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وانهالت العديد من العروض الاحترافية على فرجاني ساسي من بعض الأندية الخليجية وأندية تركيا للحصول على خدماته في الصيف المقبل، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، ولكن اللاعب تمسك بالاستمرار مع الفريق.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير كل ما قدمه فرجاني ساسي خلال مشواره مع الزمالك:-

تعاقد النادي الزمالك مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة "العالمي".





البطولات المحلية





شارك النجم التونسي في 34 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري بواقع 2867 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وحصل على 9 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





بينما خاض 5 مباريات مع الزمالك ببطولة كأس مصر بواقع 486 دقيقة وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء، كما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 180 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





البطولات الإفريقية :





خاض فرجاني ساسي 22 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (11 مباراة بالكونفيدرالية – 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1867 دقيقة، سجل هدفين وصنع مثلهما.





بطولات "فرجاني" مع الزمالك :





- كأس الكونفيدرالية الإفريقية

- كأس السوبر المصري

- كأس السوبر الإفريقي

- كأس مصر

- كأس السوبر المصري السعودي



