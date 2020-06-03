تنظيم الاتصالات الأردنية تكشف حقيقة رفع أسعار كروت الشحن





تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية العديد من شكاوى المواطنين في الفترة الأخيرة بشأن موضوع رفع شركات الاتصالات لأسعار كروت الشحن.





واوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنها تحققت من هذه الشكاوى ليتبين لها أن رفع الأسعار اقتصر على شراء بطاقات الشحن من خلال منصة أي فواتيركم، وأن شركات الاتصالات منحت خصما تشجيعيا خلال فترة الجائحة بين 24 آذار حتى الأول من أيار لفئات معينة من البطاقات 3، 2، 1 دينار، وجرى إعادة السعر إلى ما هو عليه قبل الجائحة.





وأشارت إلى أن منصة أي فواتيركم اضافت هامش ربح ثابت على جميع فئات البطاقات الخلوية، أما فيما يتعلق بوجود ارتفاع على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا لبعض الفئات والتي تخص بطاقات النت وبطاقات (Mix) فتبين للهيئة أن هذه البطاقات لا تزال تباع بالسعر نفسه لدى معارض الشركات ودون أي تغيير.





وبينت الهيئة أن بطاقات الشحن هي وسيلة دفع تصل للمستفيد النهائي من خلال عدة قنوات للتوزيع، وتقوم هذه القنوات بإضافة هوامش ربحية على الأسعار الأصلية سواء أكانت هذه القنوات إلكترونية أو من خلال البيع المباشر للمستفيدين عبر مكاتب التوزيع المختلفة.





واكدت الهيئة أن خيارات شراء بطاقات الشحن متعددة ومتنوعة وبأسعار متفاوتة، وبإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبه سواء من خلال الشراء من معارض الشركات مباشرة أو من خلال الوكلاء ونقاط البيع أو نظام أي فواتيركم.