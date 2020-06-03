مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بتنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن





أشاد مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن بمشاركة منظمة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أ ن "المملكة تستضيف مانحي اليمن فيما الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات".





وحضر فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م في مدينة الرياض، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، ورأس وفد المملكة في المؤتمر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ما يزيد على 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية.





وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن المملكة العربية السعودية قدّمت وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني، فضلًا عن تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار شهريًّا لتشغيل محطات الكهرباء، واستمرار مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.



