موعد عودة فرجاني وبن شرقي وأوناجم للزمالك

تواصل مسئولو نادي الزمالك، مع ثلاثي الفريق التونسي فرجاني ساسي، والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لتحديد موعد عودة الثلاثي للفريق.

وحدد مسئولو الزمالك نهاية يونيو كحد أقصى لعودة الثلاثي للقاهرة، والانضمام لصفوف الفريق.

وجاء قرار الزمالك في ظل فتح جميع الخطوط الجوية منتصف الشهر الجاري بعد استقرار الأوضاع في تونس والمغرب، من أجل تجهيزهم بالشكل المطلوب.

ويسعى الزمالك لإعادة الثلاثي للدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوما من أجل التأكد على سلامتهم، قبل الانتظام في تدريبات الفريق.

ويستأنف الزمالك تدريباته في يوليو استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي لم يتحدد موعده بعد.