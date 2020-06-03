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إتش بي تطلق لابتوبات Omen 15 وPavilion 16 للألعاب الحديثة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:48 م
Pavilion 16
Pavilion 16
أطلقت شركة إتش بي نسختي لابتوبات الألعاب Omen 15 المحدث ولابتوب Pavilion قياس 16 بوصة لأول مرة في فئته.

حيث جاء تصميم Omen 15 الجديد بتحديثات خارجية وداخلية بالطبع بتدعيمه بعتاد عالي المواصفات، على نظاق الشاشة يتمتع اللابتوب بشاشة 15.6 بوصة بينما يأتي بهيكل خارجي أنحف بنسبة 11% وأقصر بنسبة 8% عن نسخته السابقة.

العتاد الداخلي للجهاز يأتي بمعالج إنتل من الجيل العاشر بحد أقصى Core i7 H-series أو يمكن الاستعاضة عنه بمعالج AMD Ryzen 7 4800H ؛ بحيث ستكون متوافقة مع ذاكرة وصول عشوائي حتى 32 جيجا بايت مع دعم زوجين من مساحة التحزين PCIe SSD.

أما بالنسبة للمعالجات الرسومية فستأتي نسخ AMD متوافقة مع GTX 1660 Ti بينما معالجات إنتل يمكنها التوافق مع RTX 2070 Super.

ويوفر الجهاز خيارات متعددة للشاشة والتي تشمل شاشة LCD بتردد 300 هيرتز ودقة 1080 بكسل أو شاشة 4K AMOLED، مع التونيه إلى أن Omen المحدث يأتي لاول مرة مع مستشعر حراري IR يقدم تحكماً أكثر ثباتاً وهدوءاً على عمل مروحة الجهاز أثناء عملية التبريد.

بالنسبة للبطارية والتي تعد جزءاً أساسياً قالت الشركة بأن عمرها يصل إلى 12.5 ساعة! لكن يبقى الأمر نظري إلى أن يتم التأكد من صحة زعم الشركة بالتجربة العملية.

النسخة الثانية التي كشفت عنها الشركة Pavilion Gaming 16 والذي يعد أول لابتوب ألعاب من شركة اتش بي يأتي بقياس شاشة كبير 16 بوصة؛ حيث يعتبر مناسباً للأشخاص قليلي التننقل نظراً لحجمه الأكبر بالمقارنة مع النسخ الأخرى.

خيارات تدعيم العتاد الداخلي تأتي مشابة نوعاً ما لنسخة Omen 15 المحدثة بخيارات تشمل معالجات إنتل من الجيل العاشر بحد أقصى Core i7 ومعالج رسومي RTX 2060 Max-Q مع تردد شاشة 144 هيرتز ودقة 1080 بكسل.

وتتوفر نسخة Omen 15 سواء بمعالج إنتل أو AMD فهي بداية من اليوم على موقع Best Buy  واتش بي بسعر يبدأ من 1,000 دولار، بينما نسخة Pavilion  فسيتم إطلاقها خلال الشهر الجاري بسعر حوالي 800 دولار.

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