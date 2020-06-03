حسن مختار زوج رجاء الجداوي يتصدر "ترند" جوجل

تصدر الكابتن حسن مختار نجم الدراويش ومنتخب مصر السابق، زوج الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي تقضي فترة الحجر الصحي بمستشفى "أبوخليفة" بالإسماعيلية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، "ترند" محرك البحث جوجل.

حسن مختار حارس الدراويش





وزاد بحث المتابعين عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عن حسن مختار لمعرفة تفاصيل وكواليس علاقته بالنجمة رجاء الجداوي، التي أدت إلى ارتباط وثيق دام لفترات طويلة.





زوجا حسن مختار ورجاء الجداوي





ارتبطت الفنانة رجاء الجدجاوي بالنجم حسن مختار الذي كان يحرس مرمى نادي الإسماعيلي "دراويش" الكرة المصرية، وحرس مرمى المنتخب الوطني ودرب فريق الشباب السعودي.





ابنة حسن مختار





وأنجبت رجاء الجداوي من حسن مختار ابنتها الوحيدة أميرة، والتي تطمئن جماهير النجمة الكبيرة دومًا بشأن تطورات حالتها الصحية، وتصحيح المعلومات والأخبار التي يتم تداولها عن صحة والدتها دون دليل.





تفاصيل زواج حسن مختار والجداوي





وكشفت رجاء الجداوي سابقًا عن تعرفها بزوجها حسن مختار والذي كان بالسودان وبالصدفة البحتة، نظرًا لنشأتها بالإسماعيلية بينما حارس الإسماعيلي من مواليد بورسعيد، عند سفرها إلى الخرطوم للمشاركة في الوفد الفني التابع لمسرحية "روبابيكيا" والتي شاركت بها خالتها تحية كاريوكا.





حسن مختار يقابل الجداوي بالطائرة





وأوضحت الجداوي أن حسن مختار كان على متن الطائرة التي سافرت إلى السودان من أجل مشاركتها بالوفد الفني، بينما هو كان مسافرًا مع المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.





زواج حسن مختار





وتزوج حسن مختار من الفنانة رجاء الجداوي بعد لقائهما بـ3 أيام فقط وهو الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين برغم ارتباطهما الوثيق واستمرار زواجهما لسنوات كثيرة وأنجبا ابنتهما الوحيدة.







