قصة الأسقف "لعازر" الذي أقامه المسيح من الأموات بعد دفنه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، بصلوات عشية تذكار عشية نياحة القديس لعازر حبيب المسيح.





ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس، غدًا، القداس الإلهي بمناسبة هذا الإحتفال، وذلك بدون حضور شعبي، طبقًا للأجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا.





والقديس لعازر هو من أحد اصدقاء السيد المسيح المقربين، حيث اقامه المسيح من بين الاموات بعد أن مكث في القبر أربعة ايام.





وبعد ان اقامه الرب من بين الأموات تبع تلاميذ المسيح منذ ذلك الوقت، ثم رسموه أسقفا فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وعاش أربعين سنة ثم تنيح بسلام.





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