"الداخلية": العمليات الأمنية تحذر من موجة غبار على 4 طرق





حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، مرتادي 4 طرق من موجة غبار تؤدي إلى إنعدام الرؤية الأفقية.





وقال المركز الوطني ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة " تويتر": تتعرض الآن أجزاء من طرق "الساحل القديم والجديد، مكة- جدة السريع، جدة ينبع، المدينة- مكة"، إلى موجة غبار كثيفة؛ مما يؤدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ونود أخذ الحيطة والحذر.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية يوم غد الخميس مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة.





وأضافت هيئة الأرصاد: تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.





* الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



