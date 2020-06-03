البورصات الأوروبية تسجل أعلى مستوي فى 3 أشهر بالختام

حققت البورصات الأوروبية أعلى مستوى في 3 أشهر عند ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع آمال تعافي الاقتصاد ورغم الاضطرابات في الولايات المتحدة.





وارتفعت أسهم التأمين بنحو 6 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.





جاءت مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية إيجابية تبشر بسرعة تعافي الاقتصاد.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 3 أشهر، كما تعافي نشاط الخدمات في ألمانيا وبريطانيا من أدنى مستوى على الإطلاق.





فيما ارتفعت معدل البطالة في منطقة اليورو لكن بأقل من التوقعات خلال أبريل الماضي.





ويراقب المستثمرون حول العالم الاضطرابات المستمرة في الولايات المتحدة في أعقاب وفاة "جورج فلويد"، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية أثناء احتجازه من جانب شرطة مينيابوليس.





وعزز المسؤولون في الولايات الأمريكية جهودهم لاحتواء الاحتجاجات، وسط فرض حظر التجوال في المدن الرئيسية وعبر الولايات بسبب المظاهرات.





وبالعودة إلى أوروبا، سجلت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" صافي خسائر 2.1 مليار يورو (2.35 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.5 بالمائة إلى 362.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 5 مارس، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 2.6 بالمائة مسجلاً 6382.4 نقطة.





في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 3.9 بالمائة إلى مستوى 12487.3 نقطة، كما صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 3.4 بالمائة ليسجل 5022.3 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.1240 دولار.