السجن 15 عامًا لأخصائي اجتماعي لإتهامه بقتل شخص وإصابة آخر بالإسكندرية

Advertisements

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر عمرو زكي، بالسجن 15 سنة حضوريا للمتهم "أ.ع.ج" أخصائي بمدرسة لاتهامه بقتل المجني عليه "أ.إ.ك " وإصابة المجني عليه "م.إ.ك".



تعود الواقعة في القضية المقيدة برقم 10100 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بوفاة شخص وإصابة شقيقة بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان أنه على اثر خلافات سابقة بين المتهم " أ.ع.ج" 36 سنة أخصائي اجتماعي بمدرسة العامرية بينه وبين أسرة زوجتة وفي يوم الواقعة قام المجني عليهما " أ.م.ك" وشقيقة " م.إ.ك " بالذهاب لمنزل المتهم للسماح لشقيقتها لحضور مناسبة عائلية فتعدى عليهم مستخدما سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بطعن المجني عليه الأول " أ.م.ك" بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته وإصابة شقيقه بعدة إصابات وتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.



على جانب آخر، أمر المستشار محيي عبدالمولي مدير نيابة العطارين بالإسكندرية بالتحفظ على 15 ألف كمامة طبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث التموين شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل مستلزمات طبية بمنطقة العطارين، بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عن التداول فى الأسواق لبيعها فى السوق السوداء.



وبمداهمة المحل المشار إليه، ألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر على 15 ألف عبوة مستلزمات طبية "كمامة طبية"، تحرر محضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





