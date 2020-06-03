الاتحاد الآسيوي يعلن عن الموعد الجديد لاستئناف تصفيات مونديال قطر





كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الموعد المقترح لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في أكتوبر المقبل









وكانت التصفيات المشتركة المؤهلة للبطولتين توقفت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.





ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أنه من المنتظر اعتماد المقترح خلال الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، ومجلس إدارة الاتحاد نفسه في 15 يونيو الجاري.





وأشارت إلى أن إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد القاري واجه مشكلات في الصوت أثناء حضور الاجتماع ما منعه من المداخلة في بعض الآراء.



