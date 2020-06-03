إنشاء وحدة متابعة إزالة التعديات بمحافظة قنا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.



وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قرار رقم 232 لسنة 2020 بإنشاء وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، ويكون مقرها بمبنى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بمدينة قنا، كما أصدر القرار رقم 233 لسنة 2020 بتكليف المهندس عمر عبدالباقي حسين مديرًا للوحدة إلى جانب عمله وتكليف الهايص أحمد حسن وكيلا للوحدة وعبدالرحمن سيد خلف الله وعلي محمد حسن ومحمد فؤاد أحمد أعضاء فنيين بالوحدة.وأشار محافظ قنا إلى أن الوحدة ستختص بمتابعة تنفيذ الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي ورصد تلك المتابعات علي قاعدة بيانات الكترونية، واصدار بلاغ يومي بذات الموقف، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في ذات الشأن وموافاة الجهات الطالبة لتلك البيانات وتلقي ومخاطبة كافة الجهات المتعلقة بذات الامر.